Blitz nella ex Snia di Varedo: denunce e sequestro di droga. Controllate 13 persone, due deferite all'Autorità giudiziaria

Fermate 13 persone

Venti militari della Compagnia Carabinieri di Desio hanno passato al setaccio i capannoni della ex area Snia di Varedo, nota per l'attività di spaccio. Durante il blitz, organizzato con l'accesso simultaneo da più ingressi al sito, sono state fermate 13 persone all’interno dei capannoni, tutti tossicodipendenti, di cui un extracomunitario regolare ma privo di documenti di riconoscimento.

Due deferite all'Autorità giudiziaria

All’esito degli accertamenti, due persone sono state fermate: un uomo di 41 anni e una donna di 28, entrambi italiani, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità giudiziaria perché inottemperanti al provvedimento del foglio di via obbligatorio di cui erano già destinatari. La donna, inoltre, è stata altresì deferita perché non aveva osservato la misura dell’obbligo di firma a cui era sottoposta

Sequestro di droga

All'interno di un capannone dismesso, i militari hanno sequestrato sostanza stupefacente di diversa tipologia: 17 grammi di eroina, 13,7 grammi di cocaina e 24 grammi di hashish nonché la somma in contanti di 67 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

L'esasperazione dei residenti

Il servizio straordinario di controllo del territorio all’interno del sito industriale, è una risposta alle ripetute segnalazioni di residenti esasperati dal continuo andirivieni a cui assistono nel corso della giornata.

Il degrado del comparto

Per riqualificare la ex Snia esiste un progetto di rigenerazione urbana che verrà realizzato in più lotti e nella zona sud sono stati abbattuti numerosi capannoni. Tuttavia, la vastità del comparto, lo stato di abbandono e degrado in cui versa ormai da diversi anni, lo rendono la meta preferita di spacciatori e tossicodipendenti, che, approfittando della vicinanza della stazione ferroviaria, distante solo poche decine di metri, giungono in zona anche dall’ hinterland milanese entrando anche dall'ingresso principale al sito dismesso, in pieno centro, e sempre aperto.

Il presidio dei Carabinieri di Varedo

I Carabinieri dalla Stazione Carabinieri di Varedo tengono monitorati i punti di accesso dell’area e con questa attività di controllo straordinario è stato predisposto in aggiunta un servizio di rinforzo e di impatto all’interno dell’area dove si ritiene che si consumino attività di spaccio di sostanze stupefacenti.