I malviventi, hanno colpito la filiale di piazza Papa Giovanni Paolo II con la "tecnica della marmotta". Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco

Un boato tremendo ha squarciato la tranquillità della notte, svegliando gli abitanti della via Mazzini e della piazza Papa Giovanni Paolo II di Vimercate.

Boato nella notte, i ladri fanno saltare il bancomat della BPER Banca

Attorno alle 3.30 di oggi, venerdì 3 luglio, ignoti – probabilmente arrivati in centro città a bordo di veicoli rubati – hanno fatto esplodere lo sportello della BPER Banca (ex Banca Popolare di Sondrio), presente proprio nella piazza dove è situata anche la libreria Il Gabbiano.

La tecnica usata è ormai nota, quella della marmotta. Introducendo una carica esplosiva all’interno della fessura che eroga le banconote, i malviventi hanno fatto detonare lo sportello, creando così un varco per estrarre i contanti.

Un’esplosione particolarmente violenta perché, l’onda d’urto provocata dalla detonazione, ha creato anche ingenti danni all’interno della filiale, che oggi risulta chiusa al pubblico.

L’allarme e l’arrivo di Carabinieri e Vigili del Fuoco

Immediato l’allarme che ha portato sul posto i Carabinieri di Vimercate e i Vigili del Fuoco. Al momento dell’arrivo delle Forze dell’Ordine però i malviventi avevano già tagliato la corda. Dopo aver arraffato una cospicua somma di denaro (la cifra esatta non è al momento ancora nota, in quanto sono ancora in corso le procedure di quantificazione), i ladri hanno fatto perdere le loro tracce.

Già dalla mattinata sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e i lavori di ripristino della filiale. Gli operai hanno iniziato a lavorare, seguiti da un via vai di curiosi che si sono radunati attorno alla banca. Il venerdì è infatti giorno di mercato e la filiale, a due passi dal centro dove sono presenti le bancarelle, ha portato tante persone ad allungare il loro percorso tra i banconi del mercato, per vedere quanto successo.

Nel frattempo i Carabinieri hanno avviato le loro indagini. Il primo passo è stato quello della richiesta dei filmati della telecamere di videosorveglianza della banca stessa e delle attività commerciali vicine. L’obiettivo è infatti quello ricostruire l’accaduto e scorgere quanti più dettagli che possano portare gli uomini dell’Arma a ricostruire l’identità dei malviventi.