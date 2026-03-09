Boato nella notte, ladri fanno esplodere il bancomat

E' accaduto nella notte tra sabato e domenica nella filiale della Bcc di via 25 aprile a Concorezzo

Un boato nel cuore della notte ha squarciato il silenzio di via XXV Aprile, a Concorezzo. È stato un risveglio brusco, quello di ieri mattina, domenica 8 marzo, per i residenti della via, quando un vero e proprio assalto esplosivo ha preso di mira lo sportello automatico della Banca di Credito Cooperativo.

Esplosione al bancomat

I malviventi, agendo con estrema rapidità e determinazione, hanno utilizzato con tutta probabilità la tecnica della «marmotta» (o un dispositivo esplosivo equivalente) per far saltare in aria il distributore di contanti. La deflagrazione non solo ha sventrato il bancomat, ma ha provocato danni strutturali significativi all’ingresso dell’istituto, rendendo l’area teatro di una devastazione che testimonia l’aggressività dell’operazione.

Un episodio che richiama a quanto accaduto due mesi fa in una filiale Bcc di Monza.

Indagini in corso

Una volta ottenuto l’accesso alla cassetta che conteneva il contante, la banda si è dileguata nel nulla, facendo perdere le proprie tracce pochi istanti prima che arrivassero le prime segnalazioni e le pattuglie dei Carabinieri. Sul posto, per i rilievi tecnici del caso, sono intervenuti i militari della Compagnia di Vimercate.

Gli investigatori stanno passando al setaccio ogni centimetro dell’area, concentrando i propri sforzi sull’acquisizione e l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sia della banca stessa che delle attività limitrofe, nel tentativo di ricostruire la fuga dei malviventi e identificare il veicolo utilizzato per il colpo.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione anche se non è difficile immaginare che il bancomat potesse contenere diverse migliaia di euro in contante ma il danno materiale alla struttura appare ingente.