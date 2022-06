Bobine di metallo cadono dal rimorchio di un Tir, tragedia sfiorata. E' successo questa mattina, mercoledì 8 giugno 2022, a Cavenago: traffico in tilt per diverse ore.

Per fortuna non si registrano feriti

Due enormi bobine di metallo, che avrebbero potuto schiacciare con facilità un'automobile o travolgere un passante. Tragedia sfiorata questa mattina a Cavenago, dove intorno alle 10 un mezzo pesante ha perso dal proprio rimorchio due enormi pezzi di metallo. Il Tir era appena uscito dall'autostrada A4 e stava attraversando il paese per raggiungere Mezzago, Comune dove avrebbe dovuto scaricare le bobine. Avrebbe appunto. All'improvviso, infatti, nei pressi di una rotonda, il carico si è sganciato dal rimorchio, finendo in mezzo alla strada. Per fortuna gli enormi pezzi di acciaio non hanno colpito nessuno, adagiandosi una al centro della carreggiata, l'altra sul lato della stessa. L'incidente, fortunatamente, è avvenuto nella zona industriale del paese, poco frequentato da altre vetture e, soprattutto, da pedoni e ciclisti.

Traffico in tilt

Le operazioni di recupero del rimorchio sono durate diverse ore, compromettendo inevitabilmente il traffico cittadino. Impegnati sul posto gli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est, coadiuvati da un'autogru del soccorso stradale. Le operazioni si sono concluse intorno alle 14.30. Le bobine cadute hanno provocato danni ai cartelli stradali, a un guardrail e alla sede stradale.