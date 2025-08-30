Bocconi avvelenati al parco, muore cagnolino

atto vile

Bocconi avvelenati al parco Nicholas Green di Giussano con conseguenze gravissime per un cagnolino. E’ rimasto paralizzato sulle zampe posteriori e a distanza d qualche giorno è peggiorato tanto da essere soppresso.

L'avvelenamento

La segnalazione, di qualche giorno fa, ha scatenato tanta rabbia e grande preoccupazione tra i possessori di animali che spesso portano nell’area verde del centro città i propri amici a quattro zampe a passeggiare.

Nei giorni scorsi l’ha fatto anche una giussanese che vive proprio vicino al parco, per la quale il solito giretto nel verde è stato decisamente drammatico.

La signora è uscita con il suo maltese, Milo, a passeggiare di prima mattina e il giorno stesso nel pomeriggio il cagnolino di due anni si è completamente paralizzato. A causa di qualche boccone avvelenato che ha ingerito, sembrerebbe.

Immediata la corsa dal veterinario e dolorosa la prognosi: l’immobilità è stata definita permanente.

L'agonia

Sulla pagina social di «Sei di Giussano se», è stato anche pubblicato un video che mostra le difficoltà di movimento del piccolo Milo. Una situazione già di per sè problematica e triste, che però nel corso delle ore si è addirittura aggravata, tanto da arrivare alla soppressione.

Il piccolo Milo è infatti poi morto.

Cresce dunque la preoccupazione e lo stato di allerta di tutti coloro che frequentano il parco con cani, ma anche di chi ci porta i bambini a giocare.

Questi bocconi avvelenati, da quanto risulta, sembrano dei dolcetti, tipo piccoli muffin, bocconcini che gli amici a quattro zampe rischiano di ingoiare inconsapevolmente durante le loro passeggiate. E che possono anche diventare letali.

Dalle testimonianze raccolte e da una segnalazione di un giussanese che si trovava al parco per una passeggiata con il suo cane, sarebbe stata avvistata una donna, mentre abbandonava del cibo sulla collinetta, lungo la siepe davanti alla posta. Alla richiesta di spiegazioni sul perchè di quel gesto, la donna pare che abbia risposto che si trattasse di cibo per i piccioni e si sia subito allontanata quando è stato fatto presente che nella zona c’erano le telecamere.

Quel cibo probabilmente avvelenato è stato ingerito dal piccolo Milo con conseguenze drammatiche.