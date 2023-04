Bocconi avvelenati nei campi tra via Marconi e via Meucci, a Roncello. A dare l’allarme e avvertire la cittadinanza è stato un uomo che risiede in un condominio nei pressi dell’area interessata che ha assistito a tutta la scena.

Bocconi avvelenati nei campi di Roncello

Al momento dello spargimento delle "trappole" contro gli animali, infatti, l'uomo si trovava sul proprio balcone:

"Settimana scorsa in una sera come tante altre ho notato dei movimenti sospetti lungo la strada sterrata. In un primo momento un uomo sui 60 anni è arrivato con la bicicletta pedalando per qualche metro. Qui tutto normale, fino a quando è sceso dal suo mezzo, si è guardato intorno e dopo aver accertato che non ci fosse nessuno ha depositato per i campi tutto ciò che occorreva per porre fine alla vita di innocenti cagnolini, che sarebbero potuti passare con i loro fidati padroni durante una passeggiata".

La scena del crimine

Con astuzia ha poi coperto tutto sotto l’erba. Il testimone ha subito preso l’iniziativa, è uscito di casa e ha percorso lo stesso sentiero del farabutto. Arrivato sulla "scena del crimine" ha trovato delle costine, che a primo impatto per un cane sarebbero un ottimo spuntino. Peccato che oltre ad emanare un odore nauseabondo a causa di quello che potrebbe essere veleno, al loro interno erano stati infilati dei chiodi.

"Inutile dire che qualsiasi animale si sarebbe avventato su quei bocconi – ha proseguito – Così ho preso tutto e l’ho buttato in un sacchetto dell’umido, che ho poi gettato nei cassonetti del mio condominio".

Segnalazione e denuncia

Nonostante l’autore di questa vergogna si sia assicurato di essere solo, in realtà la furbizia non è stata utilizzata al massimo delle sue prestazioni.