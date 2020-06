Bollo auto sospeso fino al 31 ottobre. La decisione è stata presa oggi dal Consiglio regionale della Lombardia.

Bollo auto sospeso fino al 31 ottobre

Buone nuove per i cittadini lombardi. Il Consiglio regionale nella giornata di oggi, martedì 9 giugno, ha deciso di sospendere il pagamento del bollo auto fino al 31 ottobre prossimo. Riportiamo di seguito alcuni commenti dei consiglieri regionali di Monza e Brianza e com’è naturale in questi casi ognuno di loro ha voluto “mettere il cappello” a un provvedimento che sicuramente sarà ben accolto da chi ha un’autovettura e il bollo in scadenza in questi mesi.

La soddisfazione di Gigi Ponti…

“Dare risposte ai cittadini e ai lavoratori, questo è quello che conta davvero e oggi siamo riusciti a votare, in Consiglio regionale, una risoluzione con proposte più concrete, più forti e più credibili rispetto a quella votata lo scorso 28 maggio in commissione. Siamo riusciti ad ottenere la sospensione del bollo auto fino al 31 ottobre, richiesta che non aveva avuto seguito durante le sedute in commissione, ma che poi la Giunta ha riconosciuto, accogliendo il nostro emendamento riproposto oggi che impegna Regione Lombardia anche ad ampliare la platea dei Comuni che potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali e di stipulare uno specifico protocollo interregionale in riferimento alla sicurezza sul lavoro, che coinvolga anche la logistica e-commerce”. Così il consigliere regionale Gigi Ponti, capodelegazione del Partito democratico in commissione Trasporti.

…e quella di Andrea Monti

“Un plauso alla Giunta Regionale che ha deliberato oggi di far slittare ulteriormente la scadenza per il pagamento del bollo auto, anche in domiciliazione bancaria, al 31 ottobre 2020”. Così Andrea Monti, vice capogruppo della Lega al Pirellone.

“Il bollo auto – ha ricordato Monti – era già stato congelato fino al 30 di giugno. Con la decisione odierna, la data per il pagamento per i cittadini lombardi è rimandata all’autunno. Un passaggio doveroso a fronte della difficoltà economiche dovute all’emergenza coronavirus che la nostra gente sta vivendo e affrontando in prima persona”.

“Inoltre viene disposta la rateizzazione dei debiti tributari aventi scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 settembre, nonché per il periodo decorrente dal 21 febbraio per le zone rosse. Si prevede infatti la sospensione dei versamenti fiscali (limitatamente all’Irap, addizionale regionale Irpef, bollo auto, ecotassa e tassa sulle concessioni) fino al 30 settembre, con la possibilità di effettuare i pagamenti dovuti, senza alcuna sanzione o interesse di mora, entro il 31 ottobre del 2020. Con questo ulteriore provvedimento la Regione dimostra la sua attenzione nei confronti dei contribuenti lombardi che, in questo periodo, sono già messi a dura prova dall’emergenza economica causata dai lockdown, che hanno costretto alla chiusura gran parte delle attività commerciali e lavorative”.

Tutte le informazioni sulla pagina Tributi del Portale di Regione Lombardia www.tributi.regione.lombardia. it“.

