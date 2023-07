Seregno, la conta dei danni dopo la bomba d'acqua VIDEO

In centro città a Seregno strade come fiumi in piena, negozi e cantine allagati, sottopassi inagibili e auto intrappolate nell'acqua. Sono state pesanti le conseguenze del violentissimo temporale con vento e grandine di questa mattina. Sui social numerosi i video della mattinata da incubo in città.

Strade allagate e sottopassi inagibili

La mattina odierna, venerdì 21 luglio, verrà ricordata a lungo per i danni e i pesanti disagi provocati dal maltempo in Brianza. Pioggia, grandine e raffiche di vento hanno messo in ginocchio la viabilità. Nel punto vendita di via allo Stadio sono crollati alcuni pezzi del controsoffitto per le infiltrazioni d'acqua. Diversi gli alberi caduti al suolo, un liriodendro è stato colpito da un fulmine al parco 2 Giugno alla Porada, nella zona del veliero. Decine i negozi e gli scantinati invasi dall'acqua piovana che ha allagato le strade.

Non si segnalano feriti

Intorno alle 14 via allo Stadio è ancora chiusa al transito per il sottopasso allagato. Chiusa anche via Magenta, mentre Via Nazioni Unite e il relativo sottopasso sono in fase di riapertura. Super lavoro per i Vigili del fuoco e la Polizia Locale, in azione con sette pattuglie che hanno soccorso gli automobilisti di una decina di veicoli rimasti in panne. In totale una quarantina gli interventi durante il temporale. Al momento, per fortuna, non si segnalano feriti. Ancora da valutare i danni agli immobili comunali.