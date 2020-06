Nubifragio su Arcore, via Umberto Primo nuovamente allagata FOTO e VIDEO

Un violentissmo temporale si è abbattuto questa sera, lunedì 8 giugno, su tutta la Brianza, in special modo su Arcore. Ecco come si presenta in questi minuti la centralissima via Umberto Primo e piazza della Chiesa di Sant’Eustorgio.

Un torrente d’acqua in piena ha invaso completamente il centro città, provocando disagi tra i residenti.

Sul posto ci sono gli uomini della Protezione civile di Arcore che stanno cercando di gestire la situazione di emergenza. Si segnanalano disagi anche in piazza Pertini e in via Edison, davanti alla caserma dei carabinieri.

Situazione critica anche in via Edison

