Bomba inesplosa in centro a Desio, attesi per domani mattina, domenica 19 marzo, gli artificieri.

Trovata una bomba inesplosa in uno dei cortili del centro di Desio

L’allarme in serata è arrivato da via Matteotti. A quanto risulta dalle prime informazioni circolate è stata trovata una bomba inesplosa. La richiesta di intervento ai Carabinieri è partita da uno dei cortili di fronte all’Hotel Selide Sul posto si sono portate diverse gazzelle dell'Arma. I militari hanno quindi delimitato l’area con il nastro rosso e bianco. L’hanno messa in sicurezza ed evacuato i residenti. La notizia si è presto diffusa anche tra i titolari delle attività del centro città.

Evacuati i residenti

Evacuati i residenti, per tutta la notte i Carabinieri piantoneranno la zona in modo che nessuno si avvicini al portone del cortile dove è stata rinvenuta la bomba che, in ogni caso, risulta inaccessibile. Non è chiaro se si tratti di un ordigno bellico o di altra natura, né si sa dove si sia stato rinvenuto esattamente. Nella mattinata di domani arriveranno gli artificieri per procedere nella massima sicurezza con le operazioni di disinnesco. Solo allora sarà più chiaro di che tipo di ordigno si tratti.