Borseggi e furti al mercato: due denunce dopo l'inseguimento

Cesano Maderno

Servizio in borghese tra le bancarelle di piazza Facchetti per la Polizia Locale.

Servizio anti borseggi e anti furti al mercato di Cesano Maderno: la Polizia Locale ha fermato e denunciato due uomini.

Borseggi e furti al mercato: due denunce

La Polizia Locale di Cesano Maderno venerdì mattina è stata impegnata in un servizio in borghese per scongiurare borseggi e furti tra i viali del mercato cittadino del capolugo, in piazza Facchetti.

Lo specifico servizio è stato disposto dalla dirigente dell'Area città sicura, la comandante Francesca Telloli, dopo che alcuni ambulanti e avventori del mercato avevano segnalato, nei venerdì precedenti, episodi di furti e scippi.

La fuga e l'inseguimento

Quando gli agenti del Comando si sono avvicinati loro, tre uomini di nazionalità marocchina sono scappati a piedi e hanno cercato di darsi alla fuga in auto. Inseguiti, in due sono stati fermati. Erano entrambi sprovvisti di documenti. Accompagnati negli uffici della Polizia Provinciale per il fotosegnalamento, in seguito agli accertamenti del caso sono risultati non regolari sul territorio italiano e per questo sono stati denunciati a piede libero. L'auto, senza assicurazione, è stata rimossa e posta sotto sequestro.