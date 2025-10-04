Botte all’ex compagna per 110 euro, 27enne arrestato

E' riuscito a farsi ospitare dalla donna per qualche giorno; dopo averle rubato i soldi, l'ha colpita con sberle e calci per tentare di assicurarsi la fuga.

E’ riuscito a convincere l’ex compagna, di Vimercate, ad ospitarlo in casa per qualche tempo. E, per “ringraziarla” ha pensato bene di derubarla di 110 euro. Non solo: quando è stato scoperto si è avventato su di lei con calci e pugni per guadagnarsi la fuga.

Un 27enne arrestato a Vimercate per rapina e resistenza

E’ finito con l’arresto, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, da parte dei Carabinieri della Radiomobile di Vimercate e della stazione di Agrate, il furto con aggressione con protagonista un 27enne di origini peruviane, residente a Cernusco sul Naviglio.

Si è fatto ospitare dalla ex e le ha rubato 110 euro

Nei giorni scorsi l’uomo, già sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla Polizia Giudiziaria per fatti precedenti, si trovava temporaneamente ospite presso l’abitazione dell’ex convivente, a Vimercate. Nonostante l’accoglienza ricevuta, avrebbe approfittato di un momento di distrazione della donna per sottrarle dal portafogli 110 euro.

La donna lo ha chiuso in casa per impedirgli di fuggire

Scoperto il furto, la vittima è riuscita a impedire all’uomo di allontanarsi chiudendo la porta di casa. È stato lo stesso 27enne a contattare il numero unico di emergenza, tentando verosimilmente di rovesciare l’accaduto a proprio favore.

Schiaffi e pugni alla donna e aggressione ai Carabinieri

All’arrivo dei Carabinieri, la donna ha riferito di essere stata colpita con schiaffi e pugni mentre tentava di recuperare il denaro. La somma sottratta è stata ritrovata nelle tasche dei pantaloni dell’uomo, che ha reagito con violenza anche nei confronti dei militari, nel tentativo di riappropriarsi del denaro posto sotto sequestro, rendendo necessaria la sua immobilizzazione.

Arrestato e obbligo di dimora

Il 27enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Vimercate fino all’udienza di convalida. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Cernusco sul Naviglio.

La donna, medicata in ospedale per le ferite, ha riavuto il denaro

La vittima, soccorsa presso l’Ospedale di Vimercate, è stata dimessa con una prognosi di quattro giorni e ha successivamente sporto denuncia. Il denaro è stato restituito.