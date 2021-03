Bottiglia contro il finestrino, treno fermo più di un’ora. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 marzo, in stazione a Varedo sono accorsi Carabinieri e Polfer

Una bottiglia lanciata contro il finestrino del macchinista, che si è rotto in mille pezzi. Il gesto sconsiderato da parte di una persona che poi si è data la fuga, ha causato danni al convoglio di Trenord diretto a Camnago e alla circolazione ferroviaria della tratta Milano-Canzo-Asso. Oggi, lunedì 29 marzo, la inea è rimasta bloccata per più di un’ora. Per fortuna il macchinista non ha riportato ferite ma solo un grosso spavento

Accorsi Carabinieri e Polfer, indagini in corso

Oggi pomeriggio, verso le 13 si sono precipitati in stazione a Varedo più pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Desio e la Polizia ferroviaria. Le Forze dell’ordine hanno ascoltato i presenti e si sono messe alla ricerca del fuggitivo nel paraggi della stazione. La bottiglia lanciata ha causato la rottura del finestrino del macchinista e parecchi disagi alla circolazione ferroviaria. Con il treno fermo in stazione, il passaggio a livello è rimasto chiuso per più di un’ora. I passeggeri sono stati fatti scendere tutti e il convoglio, poi, una volta ripresa la circolazione, è ripartito vuoto. I pendolari hanno quindi dovuto attendere il treno successivo. Intanto proseguono le indagini per risalire alla persona che ha lanciato l’oggetto