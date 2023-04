Bovisio Masciago, oltre trenta partecipanti al plogging

Oltre trenta partecipanti al plogging organizzato sabato mattina a Bovisio Masciago. Rifiuti di ogni tipo raccolti in diverse aree della città.

Plogging in città

Si sono suddivisi ricoprendo tre aree e hanno trascorso la mattinata a ripulire la città in coincidenza con la Giornata mondiale della terra. Da qui l’iniziativa, organizzata sabato mattina "Plogging sulla terra 2023" promossa dalla Comunità Laudato Sì, dal Comitato per l’Ambiente Bovisio Masciago e dal Comitato Genitori in Movimento. Il plogging è una pratica che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada e sabato mattina hanno aderito oltre trenta volontari.

"Ci siamo suddivisi in tre aree. Una in largo Dabbeni e al parco di via Roma, una al parco dei Desideri in via Edison e l’altra al parco di via Desio – spiegano gli organizzatori – Abbiamo iniziato verso le 9 e alle 11.30 ci siamo ritrovati in largo Dabbeni a conclusione di tutta la raccolta. In ogni punto abbiamo riempito una dozzina di sacchi". Tanti i rifiuti trovati: "La maggior parte sono stati mozziconi di sigaretta – raccontano – Al parco Andermark, invece, abbiamo trovato tantissime capsule di caffè. E poi, ovunque, carte di merendine e pile stilo".

Parla il sindaco

Soddisfatto il sindaco Giovanni Sartori che ha voluto ringraziare i volontari e non solo, ma nel frattempo ha ammonito i cittadini più incivili: