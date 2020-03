Bovisio Masciago: sono 16 le persone positive al Covid. Il sindaco “Situazione pesante”

Bovisio Masciago: sono 16 le persone positive al Covid e 33 quelle in sorveglianza attiva. Lo ha comunicato l’Amministrazione comunale.

Persone positive al Covid a Bovisio

In base agli ultimi dati forniti dall’Ats per Bovisio Masciago il bilancio del Coronavirus è attualmente di 16 persone positive (più quella deceduta di cui abbiamo già dato notizia). Altre 33 sono in “sorveglianza attiva”: si tratta di quelle persone isolate a scopo precauzionale perché in un qualche modo sono entrate in contatto con persone positive.

Il sindaco “Una situazione pesante”