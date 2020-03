Bravi arcoresi, ma la città così non l’avevamo mai vista FOTO e VIDEO

Bravi arcoresi, ma la città così deserta e vuota di persone e di vita non l’avevamo mai vista.

Questa mattina, giovedì 26 marzo, ore 9.20, abbiamo fatto un giro per la città di Arcore per capire se gli arcoresi stanno seguendo, o meno, l’obbligo di stare in casa a causa dell’emergenza coronavirus.

Obblighi rispettati

Per le strade c’erano davvero pochissime persone. Solo una manciata di automobili, gli operatori del Cem impiegati per la raccolta dei rifiuti, gli agenti della Polizia locale e i carabinieri. Oltre agli infaticabili volontari della Protazione civile.

Per il resto la città ha risposto bene ai richiami delle autorità, del sindaco Rosalba Colombo in primis, come si vede nei video che abbiamo girato e nelle foto scattate in alcune vie che fino ad un mese fa erano il cuore pulsante della città.

Ma rimane il fatto che una città così deserta non l’avevamo mai vista.

Le foto rimarranno un ricordo indelebile nella nostra memoria

TORNA ALLA HOME