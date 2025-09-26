Brianza Pride, gli organizzatori fanno chiarezza sulla “Via Frocis”

“Nessun simbolo religioso, ma la denuncia del dolore e delle violenze che la comunità arcobaleno subisce”. Dopo giorni di polemiche per via dell’annuncio degli organizzatori del Brianza Pride di voler dar vita, durante la manifestazione che si terrà sabato 27 settembre ad Arcore, alla Via Frocis, Brianza Oltre l’Arcobaleno, oggi, venerdì 26 settembre, ha diramato una nota stampa con la quale ha voluto fare chiarezza sulla loro iniziativa.

“Non utilizzeremo alcun simbolo religioso”

“In merito ad alcune strumentalizzazioni apparse in questi giorni (in questo passaggio, però, il comunicato stampa di Boa non cita chi avrebbe stumentalizzato, ndr), ci teniamo a chiarire che il Brianza Pride ad Arcore non utilizzerà in alcun modo simboli religiosi – hanno sottolineato gli organizzatori – Questa ipotesi non è mai stata pensata né presa in considerazione. I riferimenti espressi in conferenza stampa riguardavano esclusivamente il dolore della privazione dei diritti che le persone LGBTQIA+ continuano a subire quotidianamente”.

Il chiarimento anche sulle “Stazioni”

“Le stazioni sono semplicemente i punti in cui il corteo si fermerà per ascoltare gli attivisti delle varie associazioni che compongono Rete Brianza Pride – prosegue il comunicato di Boa – Il motto del Pride di quest’anno è “Di Sana e Robusta Costituzione” e noi ci avvaliamo del diritto, sancito da essa, di esprimerci liberamente rivendicando che le nostre parole non vengano distorte. Infatti, il parallelismo con la sofferenza della Via Crucis nasce dal dolore di chi, spesso, perde la vita. I nostri giornali sono pieni di casi di cronaca di persone queer bullizzate, malmenate, alcune a tal punto da voler porre fine alla propria esistenza. Le nostre parole sono state strumentalizzate sul piano mediatico, mentre non abbiamo visto indignazione davanti a drammi reali e concreti, come quello di Paolo, il ragazzo di 14 anni della provincia di Latina, che non ha retto al bullismo e ha scelto di togliersi la vita pur di non tornare a scuola.

Nessuna indignazione neppure per la tragica storia di Chloe Bianco, insegnante che decise di farla finita dopo anni di bullismo da parte dei genitori dei suoi alunni”.

“Una allegoria paragonare la sofferenza della comunità arcobaleno con quella vissuta da Cristo”

In un passaggio del comunicato stampa gli organizzatori, però, hanno comunque puntualizzato e polemizzato contro le parole del cardinale Muller che qualche settimana fa aveva dichiarato che

“la linea della dottrina della Chiesa è molto chiara: gli atti omosessuali sono un peccato mortale. Dobbiamo correggere il malinteso che la Chiesa avesse quasi accettato questo comportamento come qualcosa da benedire e su cui invocare la Benedizione di Dio”, ha aggiunto, parlando del documento della Dottrina della Fede “Fiducia Supplicans”.