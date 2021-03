BrianzAcque al fianco dei Comuni, anche per informare. In programma una video intervista ad ogni sindaco, l’iniziativa inaugurata ieri continuerà nei prossimi mesi.

“La nostra azienda ha scelto dall’inizio della pandemia di essere molto concreta nel contributo straordinario offerto ai cittadini per affrontare una situazione drammatica e fuori dalla normalità come la pandemia – spiega il presidente e amministratore delegato di BrianzAcque, Enrico Boerci – Abbiamo inventato o accettato tantissime iniziative di concreta solidarietà: dalle casette dell’acqua gratuite al rinvio delle bollette, dal bonus cultura agli assessorati al sociale dei Comuni fino ai diversi tipi di sostegni a istituzioni e associazioni. “E abbiamo applaudito ai tanti miracoli che abbiamo visto e letto, realizzati dai Comuni della Brianza per gestire questa terribile situazione, sia rispetto all’emergenza sanitaria, che rispetto alla costruzione di idee e progettualità operative per la ripartenza oltre che per garantire i regolari servizi in una situazione che rischiava di limitarli pesantemente. Per questo, ci è sembrato importante non stare solo a guardare, ma continuare a essere operativi, insieme”.

E’ qui che nasce l’dea che ha iniziato a concretizzarsi ieri, giovedì 4 marzo, con la video intervista al sindaco di Arcore Rosalba Colombo, cui seguiranno quelle a tutti i primi cittadini del territorio.

“Abbiamo proposto ai sindaci di tutti i nostri Comuni di avviare un’attività di servizio che li affianchi e li accompagni nell’informazione ai cittadini come fosse un servizio tanto essenziale quanto lo è l’acqua. Con loro ci confronteremo sia sull’attività che svolgiamo per il servizio idrico integrato che, soprattutto, sul racconto ai cittadini delle principali sensazioni e delle più rilevanti azioni svolte dai Comuni per affrontare la crisi innescata dal Covid”.

I video – “BrianzAcque: i Comuni raccontano l’acqua” – vengono messi on line con una programmazione di almeno uno a settimana. Dopo Rosalba Colombo toccherà ai primi cittadini di Vimercate, Varedo, Seregno, Cesano Maderno…

“E’ solo l’inizio di un lungo percorso”

“I video – conclude Boerci – rappresentano solo l’inizio di un percorso al servizio dell’informazione dei comuni per i cittadini. Già per fine marzo, stiamo programmando altri progetti tra Rete e territorio, in modo da diventare sempre più interattivi con i cittadini al fianco dei nostri Comuni. Far rialzare la Brianza, significa anche far arrivare in modo semplice e chiaro alle comunità locali più informazioni possibili sulle opportunità di cui è possibile usufruire per affrontare, gestire e superare la crisi sia rispetto alle azioni che stiamo cercando di concretizzare noi nel settore idrico, sia rispetto a quelle più diffuse che stanno realizzando ogni giorno le amministrazioni comunali”.

