Una sola vettura coinvolta

L'incidente qualche minuto prima delle 11 in via Pascoli.

Una donna di 32 anni è stata soccorsa intorno alle 11 di oggi, mercoledì 3 novembre, a seguito di un grave incidente stradale in cui è rimasta coinvolta con la sua auto.

Briosco, 32enne si ribalta con l'auto. Strada chiusa e soccorsi sul posto

In base a quanto è stato possibile accertare fino a questo momento la donna si trovava in auto in via Pascoli a Capriano di Briosco quando, per cause ancora da chiarire, all'altezza dei curvoni vicino al cimitero ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

La centrale operativa del soccorso regionale ha inviato sul posto i soccorsi arrivati in concomitanza con i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri della compagnia di Seregno. La donna è stata estratta dall'auto dai pompieri e poi affidata alle cure dei volontari della Croce rossa di Besana.

Al momento i soccorritori stanno valutando le condizioni della 32enne e l'intervento, inizialmente classificato in codice rosso è stato derubricato in giallo. La strada nel frattempo è stata chiusa al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.