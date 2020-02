Briosco, brucia un cassone in ditta. L’allarme è scattato attorno alle 14.30. Nessun ferito.

Pompieri in via Peregallo a Briosco

Vigili del fuoco in via Peregallo, nel pomeriggio di oggi lunedì 17 febbraio 2020. A fuoco il cassone di una ditta – la Cts – che si trova in fondo alla strada, all’interno del quale c’era del materiale da scarto.

L’allarme è scattato attorno alle 14.30. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Besana e poco dopo è arrivato in ditta anche il sindaco di Briosco Antonio Verbicaro.

La squadra di pompieri ha prontamente spento le fiamme nel cassone mettendo in sicurezza l’area. Fortunatamente non ci sono stati feriti.