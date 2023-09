Briosco, colpo nella baita degli Alpini: magro bottino ma ingenti danni

Colpo nella baita degli Alpini di Capriano, frazione di Briosco. Ignoti si sono introdotti all'interno dei locali nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 settembre: magro il bottino ma ingenti i danni.

Serramenti rovinati, vetri in frantumi

Sono stati proprio gli Alpini a darne notizia sui social, con un messaggio carico di indignazione.

"Inutile dire che il danno maggiore sono i serramenti rovinati, con tanto di vetro rotto, rispetto a ciò che è stato sottratto (pochi euro, e qualche bottiglia di birra)", hanno scritto le Penne nere - Non capiamo, né vogliamo sapere se è stato fatto per dispetto nei nostri confronti, o per racimolare denaro (non siamo la banca!!!) Ci rammarica il solo fatto che ci mettiamo sempre cuore ed impegno in quello che facciamo, e non sarà di certo questo a fermarci!

"Vi sentite meglio ora, vi sentite uomini?"

E' vero, perché gli Alpini di Capriano sono un vero pilastro per il paese e la loro "casa", in via Monte Ortigara, un punto di riferimento per molti.