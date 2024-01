Briosco, l'ultimatum ai vandali: "Costituitevi o saranno guai"

«Costituitevi altrimenti saranno guai seri». L’ultimatum congiunto di Amministrazione comunale e Polizia locale è diretto agli incivili che hanno vandalizzato Briosco all’inizio del nuovo anno. Giovani con tutta probabilità, se non addirittura giovanissimi, hanno bruciato i cestini porta rifiuti - nuovi di zecca - posizionati in via Tonale e in via Beato Angelico, in prossimità dell’oratorio (quest’ultimo già sostituito).

Cestini e fontanelle vandalizzati

«E’ possibile che vi abbiano fatto scoppiare dentro dei petardi», il sospetto dell’assessore ai Lavori pubblici Domenico Perego.

Non solo, nel mirino sono finite anche le fontanelle di via Monviso a Capriano, all’inizio del passaggio pedonale che porta in piazza Annoni, e accanto al parchetto pubblico di largo Rebattini a Fornaci.

«Atti intenzionali perché di certo le colonnine non cadono da sole se usate correttamente...», ha aggiunto Perego.

In questi giorni gli agenti guidati dal comandante Emanuele Deidda sono al lavoro per dare un nome ai colpevoli. Utili le registrazioni del sistema di videosorveglianza attivo tra capoluogo e frazioni.

«Arriveremo all’identificazione - ha garantito Deidda - A quel punto, oltre a richiedere il risarcimento dei danno causati, adiremo le vie legali (la denuncia, al momento contro ignoti. è per danneggiamento, ndr)».

"Costituitevi o saranno guai"

C’è però un’altra strada percorribile dai vandali: farsi avanti volontariamente.

«In questo caso l’Amministrazione comunale si limiterà a chiedere i danni e a fare una chiacchierata con ragazzi e loro genitori».

Purtroppo non sono episodi isolati. Nel recente passato, ad esempio, si sono registrati altri atti deprecabili nel parco pubblico della Campagnola: rotti i giochi nel 2019 e bruciato un altro nel 2023.