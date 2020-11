Briosco, sospeso il disco orario per andare incontro alla cittadinanza

Da ieri, lunedì, il Comune di Briosco ha sospeso il disco orario attivo in paese. Se ne riparlerà quando l’andamento della pandemia consentirà di allentare le misure restrittive previste dal Governo.

Sospeso il disco orario

Con un’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Massimiliano Brunini, è stata disposta la sospensione del disco orario nei posteggi delle vie Trieste e Meyer, in piazza della Chiesa a Briosco; nelle vie Trivulzio, Dante e Carducci, in piazza Annoni a Capriano; in via XI Febbraio a Fornaci.

L’obiettivo è andare incontro alla cittadinanza in questo periodo difficile, “considerato che sino alla scadenza del periodo di emergenza molti cittadini sono costretti a restare presso le proprie abitazioni, con limiti di fatto alla possibilità di osservare la segnaletica vigente relativa alla limitazione della sosta a disco orario”, come recita il documento.

