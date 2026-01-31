Brucia il capanno degli attrezzi in giardino, paura in una villetta

Momenti di paura nella mattinata di oggi, sabato 31 gennaio, a Concorezzo.

A fuoco un capanno per attrezzi

L’allarme è scattato attorno alle 10.30 all’altezza del civico 16 di via Lazzaretto. Ad andare a fuoco è stato un capanno per il ricovero degli attrezzi all’interno del giardino di una proprietà privata. Fuoco che sarebbe stato alimentato in particolare da una catasta di legno.

Quattro mezzi dei Vigili del fuoco

Nel giro di pochi muti sul posto si sono portati quattro mezzi dei Vigili del fuoco (un’autopompa, un’autoscala, un carro soccorso e un’autobotte pompa), un’ambulanza di Avps Vimercate allertata in codice rosso e i Carabinieri della stazione cittadina.

Presto si è alzata una densa colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza.

Incendio domato, nessun ferito

I Vigili del fuoco sono riusciti a domare velocemente le fiamme, contenendo i danni ed evitando che l’incendio si estendesse alle abitazioni circostanti. Nessuna persona è rimasta ferita.

La strada è stata chiusa al traffico.

L’intervento dei Vigili del fuoco