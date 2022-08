Brucia il fienile, salvo per miracolo: parte la campagna di aiuti

Sono salvi per miracolo ma hanno perso tutto: l'amico geometra e fotografo naturalista di Carate, Paolo Ravasi, sostiene la campagna di aiuti.

Campagna di aiuti

Appena rientrato dalla Val D’Aosta, Ravasi ha lanciato un appello di sensibilizzazione attraverso i social network. In un post racconta di un incendio che ha colpito un’azienda agricola a Fénis, «Le Bonheur di Fénis». Proprio accanto a quell’azienda alloggiavano due suoi cari amici, Lorenzo Shoubridge, noto fotografo naturalista a livello internazionale con, alle spalle, diversi riconoscimenti importanti - tra i tanti citiamo l’Oscar della fotografia naturalistica - e la sua compagna Claudia, salvi per miracolo, grazie ai riflessi e alla prontezza di Lorenzo e Claudia. Purtroppo Lorenzo nella sua abitazione che sfruttava per il suo progetto in Valle d’Aosta, ha perso tutta la sua vita materiale: l’attrezzatura fotografica, informatica e alpinistica. Tutto il suo lavoro e i suoi progetti sono andati distrutti nell’incendio divampato nella serata di domenica 21 agosto.

L'iniziativa del geometra caratese

«Solo pochi giorni prima dell’incendio mi ero incontrato con loro e, ora nel sentire quanto accaduto, io e la mia famiglia siamo rimasti davvero colpiti. Il fatto che nel corso degli anni si è sempre più consolidata l’amicizia con Lorenzo e Claudia mi porta a chiedere un piccolo aiuto alle mie amicizie anche su Facebook, nelle possibilità e/o disponibilità di ognuno, ovviamente. Per chi volesse può contribuire alla raccolta fondi lanciata da Lorenzo, raggiungibile al seguente link: https://www.okpal.com/fenice/#/. Approfitto del post per rinnovare a Lorenzo e Claudia i miei incoraggiamenti: vivere quanto accaduto come un nuovo inizio non è facile, ma deve essere l’unico modo possibile per affrontare la cosa. Coraggio, io e la mia famiglia, come sempre facciamo il tifo per voi». E’ quanto si legge nel post pubblicato dal caratese, di professione geometra con studio di progettazione a Monza.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 30 agosto 2022.