Brucia il tetto di un garage-magazzino, pompieri intervengono a Cesano. Due ore di intervento per domare le fiamme che ieri hanno avvolto la copertura di un locale adibito a garage e magazzino.

Pompieri in via Beccaria a Cesano

I pompieri del Comando provinciale sono stati allertati intorno alle 13.45 per un intervento di soccorso nel Comune di Cesano Maderno, in via Beccaria 15. Il rogo ha interessato la copertura di un locale adibito a garage e magazzino. Fortunatamente non sono stati registrati dei feriti.

Diversi i mezzi che si sono portati sul posto. Sono intervenute le autopompe da Monza e da Desio, il carro-soccorso da Lazzate e mezzo di elevazione Atrid da Desio. A seguire le operazioni e a raccogliere gli elementi necessari per ricostruire l'accaduto c'erano anche le Forze dell'ordine. Dopo due ore l'incendio è stato spento.