Quattro mezzi dei Vigili del fuoco e altrettante squadre stanno lavorando in questi minuti a Carate Brianza dove intorno alle 10.30 è stato richiesto l'intervento dei pompieri.

Brucia il tetto di una abitazione a Carate, intervengono i pompieri

Proprio a quell'ora in una abitazione di via Raverio, per cause ancora da chiarire, si è sviluppato un incendio che ha interessato parte del tetto.

Sul posto sono dunque sopraggiunti i pompieri con diversi mezzi: l'autopompa del distaccamento di Desio, l'autobotte del distaccamento di Carate Brianza, il modulo di supporto dal distaccamento di Seregno e l'autoscala proveniente dalla sede centrale di Monza.

L'intervento è ancora in corso.