Brucia il tetto di una villetta, nessun ferito

Pompieri in azione questa mattina, poco dopo le 9, in via Alfieri, a Giussano, a causa di un incendio tetto.

Pompieri in via Alfieri

Grande mobilitazione questa mattina, poco dopo le 9, in via Alfieri a causa di un incendio che è divampato sul tetto di un'abitazione. Le squadre di Vigili del fuoco sono arrivate, sul posto, subito dopo la chiamata, per domare le fiamme che si sono estese velocemente sulla copertura di una villetta, a più piani.

Nessun ferito

Sul posto sono subito arrivati anche gli agenti di Polizia locale di Giussano. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Le fiamme hanno provocato una grossa colonna di fumo, ben visibile anche da lontano e causato diversi danni alla copertura.