Era intento a bruciare cassette di plastica in un terreno a ridosso della Milano - Meda confiscato alla criminalità organizzata. Sorpreso, è stato denunciato e sanzionato. Nei guai un fruttivendolo 40enne.

Brucia le cassette di plastica: fruttivendolo nei guai

E’ successo nei giorni scorsi a Cesano Maderno, quando la Polizia Provinciale e i Carabinieri della Tenenza cittadina sono intervenuti nel terreno dove un uomo aveva ammucchiato diverse cassette di frutta e verdura e le stava incendiando per disfarsene, senza minimamente pensare alle conseguenze che il suo gesto avrebbe portato all’ambiente. Sono quindi scattati i controlli. Il fruttivendolo, che lì vicino aveva il suo furgone, è stato denunciato dai Carabinieri per ingresso abusivo nel terreno e raggiunto da una sanzione amministrativa per violazioni in materia di commercio ambulante.

La merce deperibile donata a Il Raggio Bianco

Sequestrate e confiscate diverse cassette di merce deperibile che, d’intesa con il Comune, invece di essere distrutte sono state consegnate alla cooperativa sociale Il Raggio Bianco, che distribuirà arance, limoni, mandarini, ma anche alcuni formaggi e salumi, alle famiglie in difficoltà.

La consegna della merce ai volontari che ogni giorno in via Riccione al Villaggio Snia si occupano di solidarietà alimentare è avvenuta nella sede della Polizia Provinciale, in via Donegani.