Brucia un appartamento, paura in centro

Le fiamme hanno distrutto un'abitazione nel sottotetto di uno stabile di via Cavour; due persone in ospedale, strada inaccessibile e negozi chiusi.

L’allarme è scattato attorno alle 3 di oggi, venerdì 19 settembre.

Distrutto un appartamento nel sottotetto, due persone in ospedale

In pochi minuti le fiamme hanno avvolto un appartamento nel sottotetto di uno stabile a Vimercate, nella centralissima via Cavour. A dare l’allarme sarebbero stati gli stessi residenti, pare due persone, soccorse e trasferite in ospedale.

Il rogo ha distrutto in pochi minuti l’appartamento e buona parte del tetto. Sul posto si sono portati diversi mezzi dei Vigili del fuoco, ambulanze, Carabinieri e gli uomini della Protezione civile.

Strada e negozi chiusi, danni da valutare

I pompieri hanno avuto velocemente ragione delle fiamme. Nel frattempo il tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Canonica e quella con via Pierino Colombo è stato chiuso al traffico, con ordinanza della Polizia locale, di fatto tagliando in due il centro storico di Vimercate peraltro nel giorno di mercato. Da verificare la tenuta del tetto e dello stabile. Gravi e ingenti anche i danni ai commercianti i cui negozi si affacciano sul tratto di strada in questione, resi inaccessibili. Da verificare eventuali danni agli stessi negozi.

Da chiarire anche i motivi che hanno scatenato il rogo all’interno dell’appartamento.

L’intervento dei Vigili del fuoco e i danni