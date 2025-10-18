Brucia un appartamento, paura in una palazzina

Fiamme in un appartamento. Intervento in corso da parte dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 ottobre, a Bernareggio, in via Lamarmora.

A fuoco un appartamento al primo piano di una palazzina

Ad andare a fuoco è stato un appartamento posto al primo piano di una palazzina.

L’allarme è scattato poco prima delle 14. Le fiamme si sono propagate nell’abitazione in pochi minuti e il fumo ha saturato i locali raggiungendo velocemente anche le altre abitazioni e in particolare i due appartamenti posti sopra a quello interessato, al secondo e terzo piano.

Un pentolino dimenticato sul fuoco

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero divampate in cucina a causa di un pentolino dimenticato sul fuoco da una donna di circa 70 anni, residente nell’appartamento. Ad allertarla sarebbero stati i vicini accortisi delle fiamme e del fuoco che fuoriuscivano da una finestra. La donna ha quindi tentato, invano, di limitare i danni lanciando il pentolino sul terrazzo, ma ormai era troppo tardi.

Vigili del fuoco in posto, danni ingenti

Molto ingenti i danni causati all’abitazione interessata dal rogo. Da verificare eventuali conseguenze anche agli altri appartamenti che sono stati tutti evacuati per precauzione.

Una donna trasferito in ospedale

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri, anche un ambulanza che ha trasferito per precauzione la donna, sotto shock, in ospedale per accertamenti.

L’incendio