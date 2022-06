Brucia un trattore in un'azienda agricola

E' andato a fuoco in pochi minuti. Un trattore è stato distrutto dalle fiamme all'interno di un'azienda agricola di Vimercate.

L'allarme scattato in un'azienda agricola

E' accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 13 giugno. L'allarme è scattato poco prima delle 9 in fondo a via Motta, lungo la Strada comunale Vimercate Usmate, non lontano dall'ingresso di Vimercate Nord della tangenziale Est. Il trattore era parcheggiato nel cortile dell'azienda. Presto si è alzata una densa colona di fumo visibile a parecchia distanza.

A dare l'allarme sono stati gli stessi proprietari. Nel giro di pochi minuti sul posto si sono portati due mezzi dei Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale. In pochi minuti i pompieri hanno avuto la meglio sulle fiamme che però nel frattempo avevano già distrutto il mezzo agricolo.

