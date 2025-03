A Desio brucia un'auto in zona cimitero, Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme. E' successo nella tarda mattinata di oggi, giovedì 6 marzo, nella zona sud della città.

Brucia un'auto, l'allarme nella tarda mattinata

L'allarme, intorno alle 11.30, è arrivato da via Caravaggio. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, oltre agli agenti della Polizia Locale. Grosso spavento per il proprietario che, non appena si è accorto delle fiamme che hanno improvvisamente avvolto la sua auto, è riuscito ad accostare a lato strada, in prossimità del cimitero nuovo, e a scendere dalla vettura. L'incendio ha avvolto la parte anteriore della macchina, dove si trova il motore.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale

In via Caravaggio hanno operato i pompieri che si sono precipitati non appena è arrivata la richiesta di aiuto, mentre gli agenti della Polizia Locale si sono occupati della viabilità. In corso di accertamento le cause che hanno sprigionato le fiamme. Fortunatamente non ci sono stati feriti in seguito all'incendio. Gravi i danni alla vettura.