Brucia un’auto nel parcheggio dell’Ospedale di Vimercate, Vigili del Fuoco al lavoro

Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di ieri, martedì 4 agosto, da una vettura e si sono propagate a quella posteggiata accanto

Attimi di grande paura ed apprensione nella giornata di ieri, martedì 4 agosto, per un incendio che ha coinvolto due automobili nel parcheggio dell’Ospedale di Vimercate.

L’ipotesi autocombustione

L’allerta è scattata nel pomeriggio quando, per cause ancora da chiarire, una delle due vetture avrebbe preso fuoco. Un’autocombustione che nel giro di pochi istanti ha completamente avvolto tutta la macchina con le fiamme.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che si sono precipitati nell’area del parcheggio. I pompieri si sono messi immediatamente a spegnere il rogo, che nel frattempo però si era propagato già ad un’auto vicina.

Fiamme domate

Nel giro di un’ora sono riusciti a spegnere completamente l’incendio. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte e dunque non si sono registrati feriti.