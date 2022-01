Brucia un'auto nella notte, intervengono i Vigili del Fuoco

Limbiate

Sul posto i pompieri intervenuti da Bovisio, che si sono immediatamente messi all'opera.

Auto in fiamme a Limbiate

Intorno alle tre la richiesta di intervento è arrivata da Limbiate, per l'incendio di un'auto in via Margherita Pusterla. Sul posto in pochi minuti si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bovisio, che si sono immediatamente all'opera nel tentativo di spegnere l'incendio di un'auto. Ancora da chiarire i motivi che hanno sprigionato le fiamme. Completamente danneggiata la vettura, fortunatamente non ci sono stati feriti.