Bruciano i libri della "Casetta" del parco di via Rimembranze

Vandali scatenati a Bellusco. Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno svaligiato la "Casetta dei libri" di via Rimembranze e dato fuoco ai volumi davanti al cimitero. Non contenti, domenica sera hanno "completato l'opera" bruciando un cassonetto dietro il Comune.

Il primo rogo

Il primo rogo si è verificato nella notte tra sabato e domenica. Alcuni vandali hanno dapprima saccheggiato la "Casetta dei libri" posizionata all'interno del parco di via Rimembranze, quindi hanno dato fuoco ai volumi nel parcheggio del cimitero. I libri, lo ricordiamo, sono messi a disposizione della cittadinanza, che può usufruire liberamente del contenuto della "Casetta", a patto ovviamente di restituire integri i volumi una volta terminata la lettura. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati alcuni cittadini, che domenica mattina hanno immediatamente avvisato l'Amministrazione comunale. Alcuni volontari, in compagnia del sindaco Mauro Colombo, armati di scopa hanno quindi pulito l'area del parcheggio dove si era verificato il rogo.

"Grazie ai nostri "Gianni Morandi" (il riferimento è a quanto accaduto sul palco di Sanremo, dove Morandi con una scopa ha aiutato gli assistenti di studio a spostare i fiori distrutti dal cantante Blanco, ndr) belluschesi che muniti di scope hanno voluto ripulire il rogo di libri che questa notte i nostri ragazzi hanno incendiato, un'altra volta, al parcheggio di via Rimembranze - ha scritto il primo cittadino di Bellusco su Facebook - Seguirà regolare denuncia alle forze dell'ordine e l'ennesimo interrogativo che dobbiamo porci tutti come genitori ed educatori".

Una situazione simile si era verificata già qualche giorno fa, quando alcuni volumi erano stati asportati dalla "Casetta" e bruciati sempre nelle vicinanze del cimitero.

L'incendio di domenica

Gli atti vandalici, tuttavia, non si sono purtroppo limitati a quanto successo sabato notte. Domenica sera, infatti, intorno alle 20.30, ignoti hanno "terminato il lavoro", dando fuoco a quanto rimasto dei libri, accatastati in un cassonetto posizionato alle spalle del Municipio. L'incendio è stato prontamente segnalato ai Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio ed evitare danni peggiori. Presenti sul posto anche i Carabinieri della stazione di Bellusco, chiamati ora a fare chiarezza su quanto accaduto in paese in questi ultimi giorni.