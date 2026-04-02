Bruciano sterpaglie a Cascina Guidino

Spavento ieri mattina (mercoledì 1 aprile) a Cascina Guidino a Besana in Brianza per l’incendio di alcune sterpaglie vicine alle abitazioni.

A fuoco sterpaglie

Alle 6.45 di ieri mattina le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha coinvolto alcune sterpaglie nelle vicinanze di abitazioni. Le squadre, prontamente giunte sul posto, hanno rapidamente estinto l’incendio, alimentato dal vento ancora presente nelle prime ore della mattinata.

L’intervento

Sul posto sono intervenute due APS (autopompa serbatoio) e due ABP (autobotte pompa). Presenti anche le ambulanze della Croce Bianca di Besana in Brianza, del Seregno Soccorso e l’automedica attivate inizialmente in codice rosso e i Carabinieri per i rilievi. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 7 aprile 2026.