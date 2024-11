Attimi di paura alle prime luci dell’alba di oggi, sabato 23 novembre, per un incendio che ha coinvolto tre veicoli parcheggiati all’interno del Villaggio Lampedusa di Burago, lungo la SP215.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Bruciano tre mezzi, si indaga sulle cause

L’allarme è stato dato dai residenti che si sono accorti delle fiamme verso le 6. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei Vigili del Fuoco (squadre del comando di Monza e Milano) e i Carabinieri. Immediatamente i pompieri si sono messi all’opera per cercare di domare le fiamme, che sono state spente nel giro di un’ora.

Sul posto due autopompe da Vimercate e dalla sede centrale di Monza e l'autobotte di Gorgonzola.

Al momento non sono ancora chiare la cause che hanno portato a far divampare il rogo. Spetterà ai Vigili del Fuoco e ai militari intervenuti far luce sull’accaduto, stabilendo i motivi dell’incendio.

Gli episodi nel passato

Quello avvenuto nel parcheggio del Villaggio Lampedusa non è però il primo episodio di incendi. Dieci anni fa esatti, nel 2014, erano infatti bruciate alcune macchine nel parcheggio, mentre l’anno precedente i mezzi posteggiati all’interno erano stati vittime di un raid vandalico che aveva portato al taglio degli pneumatici di ben 20 automobili.