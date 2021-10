Vigili del Fuoco

Il rogo all'alba di oggi, lunedì 25 ottobre, in via Leonardo Da Vinci, indagini in corso sulle cause

Bruciate tre auto in un parcheggio a Limbiate. Il rogo all'alba di oggi, lunedì 25 ottobre, in via Leonardo Da Vinci, indagini in corso sulle cause

Bruciate tre auto in un parcheggio a Limbiate

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio che ha bruciato tre auto nel parcheggio sterrato adiacente alla scuola media di via Leonardo Da Vinci, al quartiere Villaggio Giovi di Limbiate. Le vetture sono di proprietà alcuni residenti nella zona. Le fiamme sono divampate questa mattina, lunedì 25 ottobre, intorno alle 5. Allertati dal forte rumore dovuto allo scoppio dei vetri delle vetture, i residenti hano chiamato i Vigili del Fuoco. Il rogo si sarebbe innescato dall'auto parcheggiata in mezzo, una Nissan Micra, pe rpoi rapidamente propagarsi alle vicine Ford Fiesta e a una Fiat Panda praticamente nuova

Indagini in corso

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Desio per spegnere le fiamme. Al momento non si esclude alcune ipotesi: saranno le indagini ad accertare se si è trattato di un corto circuito o di un gesto doloso. Nella zona di via Da Vinci, anni fa, era già capitato che bruciassero delle auto