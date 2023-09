Bruciati rifiuti nell'ex manicomio di Limbiate. Ieri pomeriggio, mercoledì, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in un padiglione abbandonato

Rifiuti in fiamme in un vecchio padiglione dell'ex ospedale psichiatrico Antonini di Limbiate. L'allarme è scattato verso le 17 di ieri, mercoledì 27 settembre. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Desio sono entrati nella vasta area in buona parte dismessa dall'ingresso situato in via Garibaldi 33, quindi hanno raggiunto l'edificio abbandonato dove si era sviluppato l'incendio.

Stavano bruciando vari rifiuti, tra cui anche copertoni. L'incendio è rimasto piuttosto circoscritto quindi le operazioni di spegnimento sono state abbastanza rapide. Sul posto non è stata riscontrata la presenza di persone, quindi non si registrano feriti