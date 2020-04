Brutta caduta a Monza per un 57enne SIRENE DI NOTTE

Un uomo di 57 anni è stato soccorso nella notte tra giovedì e oggi, venerdì 24 aprile, a Monza, in via Cremona, per una caduta in strada.

Brutta caduta a Monza per un 57enne

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza i soccorritori della Croce Rossa di Monza e Brianza sono intervenuti in via Cremona pochi minuti dopo la mezzanotte per soccorrere un 57enne. L’uomo avrebbe riportato una lieve ferita a seguito di una caduta in strada. I volontari dopo i primi accertamenti sul posto hanno caricato il 57enne in ambulanza per poi trasferirlo in codice verde all’Ospedale San Gerardo di Monza.

Malore a Nova

Nella serata di ieri invece segnaliamo l’intervento dell’ambulanza in via Croce Rossa a Nova Milanese per il malore di una 46enne. La donna è stata soccorsa intorno alle 21.20 e poi trasportata all’ospedale di Desio in codice verde per accertamenti.