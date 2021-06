Brutta caduta in moto, attimi di paura a Cornate. L'incidente è avvenuto ieri sera, mercoledì 2 giugno 2021, intorno alle 20: sul posto anche l'elisoccorso.

Strada chiusa al traffico

Lo schianto si è verificato ieri sera, mercoledì, sulla Sp55, la strada che collega Cornate e Verderio. La circolazione è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere i soccorsi al centauro protagonista dell'incidente. Vittima della caduta un uomo di 51 anni di Cornate, finito a terra per motivi ancora da chiarire. Da quanto appreso sembra che nella dinamica dello schianto non siano coinvolti altri mezzi. Per fare chiarezza su quanto accaduto sono al lavoro i Carabinieri della Compagnia di Vimercate.

Le condizioni del 51enne

Le condizioni di salute del centauro sono apparse inizialmente molto gravi. Sul posto sono accorse tre ambulanze e persino l'elisoccorso, giunti a Cornate in codice rosso. Fortunatamente le condizioni dell'uomo sono andate migliorando nel corso dell'intervento e il codice è stato derubricato a giallo. Dopo essere stato sottoposto alle prime cure dei sanitari, il 51enne è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. La situazione resta comunque delicata: l'uomo, infatti, è ricoverato in Terapia subintensiva neurochirurgica in prognosi riservata.