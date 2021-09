Intervento di ambulanza e automedica nella notte a Bovisio Masciago per soccorrere un 24enne rimasto ferito a seguito di una brutta caduta.

Brutta caduta per un 24enne a Bovisio

L'intervento di soccorso è scattato qualche minuto dopo la mezzanotte e subito i volontari della Croce bianca di Cesano sono arrivati sul posto, in via Cantù all'altezza del civico 16, supportati dall'automedica. Le condizioni del giovane, inizialmente apparse molto serie, sono fortunatamente migliorate con il passare dei minuti e dopo le cure del caso i soccorritori lo hanno caricato in ambulanza e trasportato in ospedale a Desio in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Desio.