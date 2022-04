Soccorsi in azione

Quattro le persone coinvolte nello scontro, anche se nessuno è rimasto ferito in maniera preoccupante

Brutto incidente in Valassina, rischio disagi alla circolazione tra Carate e Verano. Nello scontro, avvenuto proprio questa mattina di domenica 17 aprile 2022, sono rimaste coinvolte due auto e quattro persone, ferite in modo lieve.

Brutto incidente in Valassina, rischio code tra Carate e Verano

L'allarme è scattato poco prima delle 11 di questa mattina, quando due auto si sono scontrate tra loro lungo la Strada Statale 36, meglio nota come Valassina, nel tratto compreso tra Carate e Verano. Sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze, tutte in codice giallo, una da Seregno, una da Misinto e una da Erba, che proprio in questi minuti stanno prestando soccorso ai quattro occupanti dei veicoli: tre donne e un bimbo di 8 anni.

Nessuna grave conseguenza

Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare comunque che nessuno sia rimasto ferito in maniera preoccupante: tutti stanno per essere trasferiti ai più vicini ospedali in codice verde. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche una pattuglia della Polstrada di Milano: agli agenti il compito di fare luce su quanto accaduto e accertare le eventuali responsabilità. Probabili disagi e code nel tratto incriminato.