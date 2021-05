Brutto incidente in via Battisti ad Albiate, due feriti

Due auto coinvolte e due feriti in un bruttissimo incidente in viale Cesare Battisti ad Albiate.

Frontale davanti all’oratorio di Albiate

Sono state ricoverate rispettivamente in codice giallo all’ospedale di Vimercate e al San Gerardo di Monza le due persone rimaste ferite ieri sera, mercoledì 12 maggio, nell’incidente che si è verificato attorno alle 22,30 in viale Cesare Battisti ad Albiate. Si tratta di un uomo di 32 anni e di una donna di 51, entrambi soccorsi dal personale del 118 e poi caricati a bordo dell’autoambulanza che li ha accompagnati in pronto soccorso.

Il sinistro si è verificato proprio davanti al centro sportivo Paolo VI, dove si trova l’oratorio della parrocchia di Albiate. A scontrarsi, per cause tuttora al vaglio dei carabinieri, sono state una Peugeot 206 cabrio e una Smart. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento Marchese Ferdinando Cusani di via Solferino a Carate Brianza e i pompieri della caserma di Seregno insieme alle autoambulanze della Croce Bianca di Giussano e dell’Avis di Meda oltre all’automedica e, come detto, ai carabinieri che si sono occupati dei rilievi.

In ospedale un giovane di 32 anni e una donna

Nel bruttissimo frontale lungo la Strada provinciale 135 sono state due le persone rimaste seriamente ferite e trasportate in ospedale in codice giallo per gli accertamenti del caso. La richiesta di intervento in codice rosso era scattata poco prima delle 22,30.

Toccherà ora ai carabinieri della Compagnia di Seregno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il violentissimo schianto ha richiamato per strada diversi residenti che hanno assistito alle operazioni di soccorso dei coinvolti. I Vigili del fuoco hanno dovuto liberare gli occupanti della Peugeot cabrio rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo. Pesantemente danneggiati i due veicoli rimossi successivamente dalla strada in seguito all’intervento di un carroattrezzi.