Brutto scontro auto moto in centro

Brutto incidente questo pomeriggio (venerdì 23 agosto 2024) in via Porta d'Arnolfo a Biassono. A pochi passi dal centro è avvenuto lo scontro tra un'auto e una moto.

Scontro auto moto

Il brutto incidente, che ha visto coinvolti un'auto e una moto, è avvenuto pochi minuti prima delle 17.30, per cause ancora da accertare. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso.

I soccorsi

Appena dato l'allarme sul posto sono intervenute due ambulanze provenienti da Desio e Brugherio e l'automedica. Presenti anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito, utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente che ha visto coinvolte tre persone.