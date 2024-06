Brutto scontro tra un'auto e una moto pochi minuti prima delle 13 in viale Regina Margherita a Macherio.

Scontro auto moto

Inizialmente è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che però alla fine non è atterrato. Le condizioni dei coinvolti nel sinistro fortunatamente non erano così gravi. Si tratta di due uomini, un 30enne e un 50enne rimasti coinvolti nell'incidente avvenuto lungo la direttrice che collega Macherio a Bareggia.

I soccorsi

La dinamica è in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti. Una volta dato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Macherio, i Carabinieri, l'ambulanza dell'Avis Meda e l'automedica. I soccorritori, attivati in codice giallo, hanno prestato le prime cure ai feriti, poi trasportati in ospedale sempre in codice giallo.