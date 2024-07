Buco in via Dell'Olmo, area transennata

Segnalato un buco in via Dell'Olmo a Biassono, chiusa parzialmente la strada.

Buco in via Dell'Olmo

Questa mattina (giovedì 18 luglio 2024) è stata segnalata la presenza di un buco nella carreggiata in via dell'Olmo, nelle vicinanze della zona industriale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia locale e i Carabinieri della Stazione di Biassono per mettere in sicurezza l'area che, in attesa degli accertamenti, è stata transennata.

E' successo anche in via Porta d'Arnolfo

Un altro buco si era aperto a maggio in via Porta D’Arnolfo all’altezza del civico 26. Un tratto di asfalto era letteralmente sprofondato in direzione del centro paese. Segnalato il problema al comando di Polizia locale, gli agenti erano intervenuti tempestivamente per effettuare un sopralluogo. Anche in questo caso, il tratto di carreggiata interessata dal cedimento era stato subito delimitato con l’opportuna segnaletica per evitare che qualcuno potesse finire dentro la buca, specialmente biciclette o moto. Poi l’area era stata delimitata anche con transenne e nastro in attesa dei lavori di sistemazione del tratto stradale.

