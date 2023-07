Bufera e grandine a Desio, per la sicurezza chiusi edifici e luoghi pubblici. Dopo l'allerta della Protezione Civile in vigore fino a domani per il rischio temporali (codice arancione) e rischio idrogeologico (codice giallo) il sindaco, Simone Gargiulo, ha firmato un'ordinanza che resterà in vigore fino a nuovo provvedimento.

Bufera a Desio: chiusi i luoghi pubblici

Resteranno chiusi: gli asili nidi comunali di via Diaz e via Adamello, il centro estivo comunale alla scuola di via Dolomiti, il campus estivo privato Tiki Camp al centro sportivo di via Agnesi, parchi e giardini pubblici, attività ricreative e culturali a Parco Tittoni, la piscina e i campi sportivi comunali, i cimiteri comunali,, il centro Aldo Moro e gli edifici pubblici limitrofi compreso il centro diurno anziani, la biblioteca comunale con la chiusura del cortile d'onore di Villa Tittoni, ogni scuola di ordine e grado per quel che concerne l'attività di apertura al pubblico, gli orti comunali.

Drammatica la situazione

Drammatica la situazione in città dopo le violente precipitazioni di questa mattina con grandine e violente raffiche di vento che hanno sradicato alberi in molti quartieri. Molte le recinzioni divelte e i tetti scoperchiati. Danneggiate le linee elettriche. Viabilità in tilt, danni nella zona dell'ospedale. Chiuse le strade, ambulanze anche dirottate in altre strutture. Intasati i centralini della Polizia Locale e dei soccorritori. Vigili, pompieri, la Protezione Civile sono stati impegnati a gestire l'emergenza e continuano a monitorare la situazione. Molte le strade bloccate dagli alberi, anche di grosse dimensioni, che sono caduti, chiusi i sottopassi, allagati. Via Mazzini, via Binzago, l'area di via Dolomiti nel quartiere San Giovanni, via Bengasi, via Diaz, via Fiume, via Milano, via Piermarini: difficile la circolazione. Tantissime le segnalazioni anche dal centro città. Gli stessi cittadini si sono attivati per dare il loro supporto. Rinviato a mercoledì il Consiglio comunale previsto per questa sera, lunedì 24 luglio.

"Un evento di portata incalcolabile"

"Non avevo mai visto niente di simile a Desio", il commento del vicesindaco, Andrea Villa. "Desio è stata colpita da una tromba d'aria un evento di una portata incalcolabile e imprevedibile che ha causato una serie di danni ingenti a beni pubblici e privati - la comunicazione del sindaco, Simone Gargiulo - Al momento non si segnalano danni a persone, ma solo a cose. la nostra Polizia Locale, con tutte le altre forze in campo, stanno cercando di intervenire ove possibile, andando per priorità di gravità e urgenza. E' attivata la sala operativa locale con Croce Rossa che è a disposizione per ogni evenienza".

Fondamentali sicurezza e collaborazione di tutti

