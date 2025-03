Bullismo fuori dalla scuola, abbassa i pantaloni a un compagno

Grave episodio di bullismo a Seregno, all'esterno della scuola media Don Milani. Uno studente minorenne ha abbassato i pantaloni a un compagno che frequenta la stessa scuola e quando è intervenuta una mamma per difenderlo, l'ha minacciata e strattonata.

Bullismo fuori dalla scuola

I fatti risalgono ai giorni scorsi in via Carroccio, poco dopo l'uscita degli alunni dal plesso scolastico, verso le 13.45. Un gruppo di sette, forse otto studenti ha accerchiato un altro alunno sul marciapiede, vicino alla fermata dell'autobus. Uno di loro si è avvicinato, testa contro testa e gli ha abbassato i pantaloni. Attorno c'erano altri studenti, la maggior parte con i cellulari in mano, oltre a diversi genitori, ma nessuno è intervenuto.

Strattonata una mamma

Soltanto una mamma, scioccata alla vista di quanto accadeva, è subito accorsa in difesa della vittima, chiedendo al gruppo cosa stesse facendo. Per tutta risposta il "capo", con uno sguardo di sfida, ha minacciato la donna. Poi l'ha afferrata per un braccio e con una mano sulla spalla l'ha spinta violentemente all'indietro. La mamma, che nonostante lo strattone è riuscita a rimanere in equilibrio, è corsa a scuola per raccontare la brutta vicenda.

Un minore la vittima di bullismo

La vittima dell'episodio di bullismo, minorenne, insieme ad altri compagni ha raggiunto un bar vicino alla scuola nel tentativo di dimenticare il più in fretta possibile l'esperienza appena vissuta. Anche gli altri ragazzi coinvolti se ne sono andati, senza che nessun altro fuori da scuola si preoccupasse di intervenire. La notizia completa sul Giornale di Seregno, in edicola e in versione on line.